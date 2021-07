Primo incendio estivo a Cirò in zona Campanise, decine di ettari in fumo

Primo incendio estivo a Cirò in zona Campanise, lungo la provinciale SP7 Cirò- Vallo, sono andate in fumo decine di ettari di sterpaglie durante una delle giornate più incandescenti di Luglio

LaRedazione

Cirò,

sabato 31 Luglio 2021.

Lambite alcune abitazioni periferiche, un’area di ricoveri per animali domestici, un allevamento brado di bovini, una stalla. L’incendio si è poi propagato in un uliveto vicino ed in un bosco di Eucalipti. Solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della protezione civile della Regione Calabria(DOS), gli uomini di Calabria verde, le squadre AIB di Calabria verde gruppo di Casabona, hanno impedito che si ripetesse l’inferno di qualche anno fa quando le fiamme entrarono nelle abitazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, il sindaco Francesco Paletta e l’assessore all’agricoltura Francesco De Fine. Non tutta l’area percorsa dall’incendio era facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, molto lavoro di spegnimento è dovuto svolgersi manualmente grazie agli uomini intervenuti ed ad alcuni volontari che armati di fronde hanno impedito che l’incendio devastasse tutta l’area delle Campanise. Purtroppo come succede ogni anno, il fuoco parte “magicamente” sempre dallo stesso punto, questo fa pensare allo stesso piromane che ogni anno si diverte ad appiccare il fuoco senza pensare alle conseguenze che ne possono avere flora fauna cose e persone.

















© RIPRODUZIONE RISERVATA