Fantastico Tamberi, è un oro da impazzire! Vince nel salto in alto ex aequo con Barshim

L'azzurro tira fuori una prestazione super. Salta 2.37, come l'avversario, che poi decide di non andare allo spareggio

La Redazione24

,

domenica 01 Agosto 2021.

