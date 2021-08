Jacobs, parla la mental coach: “Vi racconto come si è sbloccato”

La Redazione24

domenica 01 Agosto 2021.

Nicoletta Romanazzi segue Marcell Jacobs da un anno: "Ho capito che per lui sarebbe stato importante risolvere il rapporto con il padre, essendo lui stesso padre di tre bambini e da lì in poi…"

