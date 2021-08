E al traguardo l’abbraccio fra Gimbo e Marcell: la foto che resterà per sempre nel cuore di tutti

E al traguardo l’abbraccio fra Gimbo e Marcell: la foto che resterà per sempre nel cuore di tuttiDue medaglie d’oro nell’atletica nel giro di pochi minuti: Tamberi ha aspettato col tricolore in mano l’arrivo di Jacobs. Lo sport italiano ha toccato in quel momento il Paradiso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 02 Agosto 2021.

