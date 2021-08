Ferrari, che gioia: “Come nei sogni. Spero di avervi emozionato”

Ferrari, che gioia: “Come nei sogni. Spero di avervi emozionato”Vanessa raggiante: “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Sono contenta di come ho fatto l’esercizio. L’oro a Parigi? Non so, vediamo”. I complimenti di Bocelli: “So quanto cuore ci hai messo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 02 Agosto 2021.

Ferrari, che gioia: “Come nei sogni. Spero di avervi emozionato”Vanessa raggiante: “Finalmente ce l’abbiamo fatta. Sono contenta di come ho fatto l’esercizio. L’oro a Parigi? Non so, vediamo”. I complimenti di Bocelli: “So quanto cuore ci hai messo”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA