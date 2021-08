LIVE Olimpiadi: Genzo in semifinale nella canoa sprint. Randazzo alle 3.20 in finale nel lungo

LIVE Olimpiadi: Genzo in semifinale nella canoa sprint. Randazzo alle 3.20 in finale nel lungoFitto di azzurro il programma di lunedì 2 agosto. In campo la pallavolo femminile contro gli Usa, la pallanuoto uomini sfida l’Ungheria e Lupo-Nicolai nel beach maschile negli ottavi contro la Polonia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 02 Agosto 2021.

