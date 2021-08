Il quinto oro, il primo misto per l’Italia: storici Tita-Banti nella vela!

martedì 03 Agosto 2021.

Il quinto oro, il primo misto per l’Italia: storici Tita-Banti nella vela!Gli azzurri non sbagliano nulla e finiscono il lavoro: nuova vittoria della vela azzurra dopo 21 anni. Primo oro misto per il nostro paese

