Inter, Eriksen è arrivato a Milano. Ha già parlato con Marotta

Inter, Eriksen è arrivato a Milano. Ha già parlato con MarottaPrima volta in Italia dal giorno dello scudetto per il danese dopo il problema al cuore. Il contatto con l’a.d. Non dovrebbe fare gli esami oggi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 03 Agosto 2021.

