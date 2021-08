LIVE Olimpiadi, atletica: Weir in finale nel peso. Dal Molin in semifinale nei 110 hs

LIVE Olimpiadi, atletica: Weir in finale nel peso. Dal Molin in semifinale nei 110 hs200: Desalu fuori in semifinale. Eliminati Ponzio e Fabbri nel peso e la Fantini nel martello. Calcio: Brasile in finale. Genzo settima nella canoa velocità K1 200 m. Nuoto sincro: Cerruti-Ferro per ora seste continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

martedì 03 Agosto 2021.

LIVE Olimpiadi, atletica: Weir in finale nel peso. Dal Molin in semifinale nei 110 hs200: Desalu fuori in semifinale. Eliminati Ponzio e Fabbri nel peso e la Fantini nel martello. Calcio: Brasile in finale. Genzo settima nella canoa velocità K1 200 m. Nuoto sincro: Cerruti-Ferro per ora seste

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA