MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – GRADUATORIA

martedì 03 Agosto 2021.

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso

pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di

cinquantasei posti di alta professionalita’, a tempo indeterminato,

da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3,

da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma, di cui trenta

posti di analista economico finanziario da destinare in via

prevalente alle attivita’ di supporto ai negoziati europei e

internazionali.

(21E08824)

