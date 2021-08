Lukaku al Chelsea? I tifosi dell’Inter in rivolta: “Le promesse vanno mantenute”

La Redazione24

mercoledì 04 Agosto 2021.

Lukaku al Chelsea? I tifosi dell’Inter in rivolta: “Le promesse vanno mantenute”Davanti alla sede nerazzurra è stato esposto uno striscione della Curva Nord dai toni minacciosi. Poi il comunicato ultrà: “Fare cassa senza investire non è accettabile, non subiremo prese in giro”

