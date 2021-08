Ma lo scudetto non si vende, si difende

Ma lo scudetto non si vende, si difendeCome spiegare ai tifosi dell’Inter l’eventuale cessione dell’uomo simbolo? Una perdita sarebbe devastante per tutta la Serie A, non solo per i nerazzurri continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 04 Agosto 2021.

Ma lo scudetto non si vende, si difendeCome spiegare ai tifosi dell’Inter l’eventuale cessione dell’uomo simbolo? Una perdita sarebbe devastante per tutta la Serie A, non solo per i nerazzurri

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA