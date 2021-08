Agostini: “Vale, so che è dura. Felice che non batterai i miei record”. La Ferrari: “Grazie per le emozioni”

Agostini: “Rossi, so che è dura. Felice che non batterai i miei record”. La Ferrari: “Che emozioni, grazie”Il 15 volte campione del mondo: “Bisogna capire che arriva per tutti il momento di lasciare. Sono contento di tenermi i miei record ma Rossi resterà un campione unico”. Il Cavallino sui social: “In bocca al lupo per […]

giovedì 05 Agosto 2021.

