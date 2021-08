Come guida Valentino Rossi: dalla 500 alla MotoGP, la sua tecnica in moto

Come guida Valentino Rossi: dalla 500 alla MotoGP, la tecnica in moto è cambiataValentino Rossi continua a fare la storia e quest’anno correrà la sua 21esima stagione in classe regina. Nella sua carriera è l’unico ad avere sfidato, testa a testa, innumerevoli campioni, dalle 500 alle MotoGP nell’era dell’elettronica. Il “Dottore” si è dovuto adattare a nuove moto per essere sempre competitivo: scopriamo come si è evoluto il suo stile di guida

