La rivalità con Biaggi nel 2001: gomitata, dito medio e poi la lite in sala stampa

Valentino Rossi contro Max Biaggi. Gomitata e dito medio. E poi la lite in sala stampaGp del Giappone 2001: deflagra una delle grandi rivalità della carriera di Rossi. La rubrica “Io c’ero”, curata per l’occasione da Paolo Ianieri, ricostruisce come tutto iniziò tra i due continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 05 Agosto 2021.

