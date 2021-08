Quando girò con la Yamaha per le strade di Tavullia facendo impazzire i tifosi

Rossi con la Yamaha M1 per le strade di Tavullia: tifosi in delirio”Ho coronato un sogno che avevo da sempre”: Valentino Rossi commentò così il giro con la Yamaha M1 da Gran Premio per le strade del suo paese natale, Tavullia (PU), davanti a centinaia di tifosi in tripudio. Valentino partì da casa per arrivare al circuito di Misano in sella alla moto da gara. (immagini da facebook Fan Club Valentino Rossi)

