Rossi e i 9 titoli mondiali: il solo ad aver vinto in 125, 250, 500 e MotoGP

Rossi e i 9 titoli mondiali, il solo ad aver vinto in 125, 250, 500 e MotoGPIl 2021 sarà il suo ultimo anno in pista: ma la Leggenda di Valentino Rossi non finirà mai, verrà ricordato come l’unico uomo della storia ad aver vinto titoli in ogni classe dell’era “moderna” del Mondiale. Nove titoli che […]

La Redazione24

,

giovedì 05 Agosto 2021.

Rossi e i 9 titoli mondiali, il solo ad aver vinto in 125, 250, 500 e MotoGPIl 2021 sarà il suo ultimo anno in pista: ma la Leggenda di Valentino Rossi non finirà mai, verrà ricordato come l’unico uomo della storia ad aver vinto titoli in ogni classe dell’era “moderna” del Mondiale. Nove titoli che ripercorriamo uno per uno

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA