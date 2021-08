Stadi, il Governo rivede il decreto: sì al 50% con posti a scacchiera

La Redazione24

,

giovedì 05 Agosto 2021.

Stadi, il Governo rivede il decreto: sì al 50% con posti a scacchieraDopo il parere positivo del Cts in cabina di regia, il Cdm ha dato l’ok alla riduzione del metro di distanziamento per gli impianti all’aperto in zona bianca, mantenendo l’obbligo di green pass. Innalzata al 35% la quota per i palazzetti

