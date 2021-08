Stano da leggenda! Domina la 20 km di marcia. È il 7° oro per l’Italia

La Redazione24

,

giovedì 05 Agosto 2021.

Stano da leggenda! Domina la 20 km di marcia. È il 7° oro per la spedizione azzurra Il pugliese chiude la gara in 1 ora 21′ e 05″ davanti ai giapponesi Ikeda e Yamanishi. Per l’Italia è il 7° oro. Fortunato è 15°

