Torretta, disservizi con il bancomat

Disagi per gli utenti impossibilitati a prelevare contante

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

giovedì 05 Agosto 2021.

La filiale BCC di Torretta

Come se non bastassero i problemi atavici di questo comune, adesso possiamo parafrasare un vecchio detto secondo cui “paese che vai, problemi che (ri) trovi!”, coniato appositamente per Crucoli.

Dopo i recenti black-out dell’ufficio postale di Torretta, dovuti al distacco dell’energia elettrica poi riattivata dopo una settimana, è di questi giorni il continuo malfunzionamento dell’ATM della filiale locale della Banca del Crotonese che causa notevoli difficoltà ai residenti, ma anche ai villeggianti che soprattutto si muovono sempre più senza contanti e si affidano alla moneta elettronica.

Lo sportello Bancomat, infatti, tra lo scorso fine settimana e ad oggi (siamo a giovedì 5 agosto) continua a visualizzare l’avviso “Sportello automatico fuori servizio” e quindi, tranne che per poche ore, non permette nessun tipo di prelievo agli utenti che ora cominciano giustamente ad essere notevolmente infastiditi da questo disservizio.

Alcuni ragazzi, giunti a Torretta per qualche settimana di vacanza, poche sere fa si sono ritrovati senza soldi e comprensibilmente a disagio nel non poter prelevare il “loro” denaro dall’ATM puntualmente fuori servizio e molte sono le lamentele che ci esprimono cittadini e turisti.

Ci siamo rivolti alla direzione di filiale, dott. Salvatore Bossa, che ci ha risposto di aver fatto le dovute segnalazioni alla Direzione di Crotone della BCC e che comunque un tecnico era intervenuto nella giornata di mercoledì 4 riattivando l’erogazione.

Un funzionamento durato evidentemente solo poche ore, visto che il giorno dopo si era punto e daccapo.

A tal proposito abbiamo quindi contattato lo stesso Direttore Generale della BCC, dott. Cosimo Puglia, che ci ha comunque rassicurato sul costante impegno della direzione verso questa problematica dovuta in primis “alla tipologia ormai obsoleta dell’ATM della filiale di Torretta per la quale è già pronta la sostituzione con un Bancomat evoluto di ultima generazione ed anche con modalità cassa continua come quelli già presenti a Cariati e Torre Melissa.”

“Di certo è interesse della nostra Banca – ha aggiunto – risolvere in tempi brevissimi questo tipo di disservizio che penalizzano i nostri stessi clienti oltre che l’utenza in generale, ma con i nostri nuovi sistemi informatici diventa prioritario l’installazione di un nuovo ATM anche a Torretta, dove contiamo anche in brevi tempi di effettuare un restyling generale della filiale stessa.”

