Valentino si ritira: “Decisione difficile ma è stato un viaggio fantastico”

MotoGP, Rossi annuncia il ritiro: “È stato un viaggio fantastico”A poche ore dal GP Stiria il nove volte campione del mondo annuncia il ritiro dalle corse: “Ho deciso di fermarmi. Decisione difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà. Il futuro? Adoro le auto, io sarò per sempre un pilota, ma […]

La Redazione24

,

giovedì 05 Agosto 2021.

MotoGP, Rossi annuncia il ritiro: “È stato un viaggio fantastico”A poche ore dal GP Stiria il nove volte campione del mondo annuncia il ritiro dalle corse: “Ho deciso di fermarmi. Decisione difficile, dura immaginare che non correrò più e la mia vita cambierà. Il futuro? Adoro le auto, io sarò per sempre un pilota, ma non ho preso una decisione precisa”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA