Busà: “L’unica medaglia che non tengo solo per me”. E poi: “Oro nella 4×100? Nooo grandi!”

La Redazione24

,

venerdì 06 Agosto 2021.

Busà: “L’unica medaglia che non tengo solo per me”. E poi: “Oro nella 4×100? Nooo grandi!”Luigi Busà scopre dell’oro conquistato da Jacobs e compagni nella staffetta 4×100 mentre, intervistato, ringrazia tutto il suo staff per la sua vittoria e dedica la medaglia e il gradino più alto del podio a tutto il karate italiano (A. Morici)

