Busà oro nel karate! È il nono per l’Italia

Busà da impazzire! Il karate è d’oro ed è il nono per l’ItaliaUn capolavoro. L’azzurro in finale batte l’azero Aghayev. Ecco allora la medaglia numero 37 per il nostro Paese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 06 Agosto 2021.

Busà da impazzire! Il karate è d’oro ed è il nono per l’ItaliaUn capolavoro. L’azzurro in finale batte l’azero Aghayev. Ecco allora la medaglia numero 37 per il nostro Paese

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA