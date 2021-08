Fuga di Gas da un serbatoio uso domestico a Strongoli, intervenuti Vigili del fuoco di Cirò Marina

Evacuate 10 abitazioni situate nelle immediate vicinanze (20 persone)

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Strongoli,

venerdì 06 Agosto 2021.

Intervento effettuato nella serata di ieri nel Comune di Strongoli, in Via Porto Antico 70, per una fuga di Gas GPL da un serbatoio da 1 mc, per uso domestico. A scopo cautelativo sono state evacuate 10 abitazioni situate nelle immediate vicinanze (20 persone). Sino al termine delle operazioni di soccorso è rimasta inaccessibile anche parte della spiaggia e chiusa la strada in prossimità della zona a rischio.

Nella tarda serata di ieri intervento delle unità NBCR/LPG del comando di Catanzaro nucleo regionale che hanno provveduto a direzionare il GPL in torcia bruciandolo in modo controllato. Intervento concluso alle ore 5.30 circa.

Rientrate le famiglie evacuate. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina.

