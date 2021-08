LIVE Olimpiadi: Karate, Busà è d’oro! Atletica: 4×400 in finale col record italiano

venerdì 06 Agosto 2021.

LIVE Olimpiadi: Karate, Busà è d’oro! Atletica: 4×400 in finale col record italiano Alle 15.50 Jacobs in finale con la 4×100. Ritmica: Baldassarri in finale col 6° punteggio. Ciclismo su pista: Paternoster-Balsamo sole ottave nell’americana. Nella 50 km di marcia vittoria del polacco Tomala, 23° Agrusti. Lotta, Conyedo k.o. ai quarti, domani ripescaggio. Pentathlon: quarta l’azzurra Sotero

