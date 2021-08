Martedì 3 agosto presentata a Crotone la nuova associazione “Cultura Identità”

Crotone,

venerdì 06 Agosto 2021.

Martedì 3 agosto nella splendida cornice del lungomare di Crotone, presso la l’incantevole terrazza del sunrise, si e’svolta la conferenza stampa dell’associazione “Cultura Identità”. L’ associazione nasce nel 2019 da un’idea di Edoardo Sylos Labini con lo scopo di difendere e promuovere l’identità italiana e di valorizzare il nostro patrimonio culturale ed artistico.

Culturaidentita è composta da giornalisti, intellettuali ed imprenditori che vogliono riscoprire il valore della nostra italianità. Alla conferenza stampa hanno partecipato e dato il loro contributo l’avv. Michele De Simone, Pasquale La Gamba(responsabile regionale culturaidentita) Francesco Parisi (responsabile provinciale Cultura Identità) Mario Carvelli (musicista) Anna Pesce (giornalista) che hanno trattato il tema della riscoperta e della rinascita del nostro territorio troppo spesso dimenticato e/o risaltato all’onorevole delle cronache solo per gli eventi delittuosi che purtroppo lo attanagliano.

L’obbiettivo di questa associazione e’quello di, attraverso una scientifica ricerca, non solo far riscoprire le bellezze del nostro territorio ma anche di raccontare, far riemergere e valorizzare la cultura, le tradizioni identitarie della nostra straordinaria amata terra.

