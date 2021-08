Tutti i medagliati italiani a Tokyo 2020: siamo a 36 come a Roma 1960!

La Redazione24

,

venerdì 06 Agosto 2021.

Tutti i medagliati italiani a Tokyo 2020: siamo a 36 come a Roma 1960!Balzo nel medagliere olimpico grazie a quattro ori nell’atletica: Tamberi nel salto in alto, Jacobs nei 100 metri piani, Massimo Stano e Antonella Palmisano, entrambi nella marcia 20 km. Per la squadra azzurra sono 8 le medaglie d’oro, 10 quelle d’argento e 18 i bronzi

