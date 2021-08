Crotone, Stretta della Polizia sullo spaccio di droga in città: 3 arresti

Nel corso dell’ultima settimana sono stati bene tre gli arresti effettuati a Crotone legati al traffico illecito di sostanze stupefacenti

La Redazione

Crotone,

sabato 07 Agosto 2021.

Da ultimo, nella serata di ieri, a finire in manette è statoun crotonese sorpreso con un quantitativo di marijuana che sul mercato illecito avrebbe fruttato circa 10 mila euro.

Anche questa volta, infatti, la collaborazione dei cittadini che, seppur in forma anonima, denunciano alla Polizia movimenti sospetti legati allo spaccio di droga, ha permesso agli operatori delle volanti di Crotone, assieme agli uomini della Squadra Mobile, coadiuvati dall’Unità cinofila della Guardia di Finanza, di effettuare un’accurata perquisizione domiciliare a carico dell’uomo all’esito della quale è stato rinvenuto 1 chilo e 70 grammi di marijuana.

Su disposizione dell’ A.G. è stato poi condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Inoltre, come già comunicato nei giorni scorsi, sono stati inflitti altri due importanti colpi al traffico di droga; in particolare un uomo arrestato in flagranza di reato con un borsello contenente 38 grammi di cocaina, mentre un altro uomo sorpreso all’interno della sua abitazione con 40 grammi di eroina, materiale da confezionamento e 895 euro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per entrambi, infatti, il Giudice, accogliendo la tesi dell’accusa circa la sussistenza di concrete esigenze cautelari connesse alla condotta perpetrata dagli arrestati, ha convalidato l’arresto effettuato dagli operatori delle Volanti e ha contestualmente disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA