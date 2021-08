Gomme tagliate a due auto: nessun atto intimidatorio al direttore de “Il Crotonese”, ecco cosa è successo

L’attività info-investigativa è stata curata dalla locale D.I.G.O.S.

Comunicato della Questura

Crotone,

sabato 07 Agosto 2021.

Il 18 giugno scorso, la cronaca locale si era particolarmente concentrata su un atto intimidatorio che avrebbe subito un giornalista dopo aver trovato gli pneumatici della sua auto tagliati durante la notte.

La vicenda non è apparsa chiara sin dall’inizio poiché, a distanza di pochi metri, erano due le autovetture parcheggiate, e ad entrambe erano state tagliate le gomme.

Ciò ha indotto a pensare che l’autore dell’atto vandalico, non avendo contezza di quale delle due automobili fosse effettivamente in possesso della vittima prescelta, abbia nel dubbio squarciato gli pneumatici a entrambe.

L’attività info-investigativa, curata dalla locale D.I.G.O.S., ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l’accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo, cui sono seguiti ulteriori approfondimenti e riscontri finalizzati all’individuazione dell’autore del reato.

In particolare, l’attività si è diramata su più fronti investigativi che hanno poi permesso di escludere la matrice intimidatoria nei confronti del Direttore de “Il Crotonese”, in quanto si è accertato come non fosse il vero destinatario dell’atto.

Difatti, si è trattato di un mero errore da parte dell’autore del reato il quale voleva colpire un’altra persona, proprietaria di autovettura identica per colore e modello a quella del giornalista, il cui movente è riconducibile a dissidi di natura privata.

Infine, la D.I.G.O.S. ha deferito alla Procura della Repubblica U.P. classe’90 per il reato di danneggiamento.

