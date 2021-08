I ragazzi della 4×100: “Il calcio? Mettetelo un po’ da parte, non c’è Lukaku che tenga”

I ragazzi della 4×100: "Il calcio? Mettetelo un po' da parte, non c'è Lukaku che tenga"

I protagonisti della staffetta reclamano spazio: "Noi più che correre e vincere cinque ori non so cosa possiamo fare. Ora il calcio venga messo un po' da parte"

sabato 07 Agosto 2021.



