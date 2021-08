In 20 anni al Barça Messi ha guadagnato 800 milioni. Ora se ne va (ma solo per soldi)

In 20 anni al Barça Messi ha guadagnato 800 milioni. Ora se ne va (ma solo per soldi)”I Messi sono distrutti” scrive la stampa catalana. La verità è che solo Leo poteva “salvare” il club che l’ha fatto ricco (e a cui peraltro ha regalato trionfi in serie). A Parigi però arriverà un altro contratto […]

La Redazione24

,

sabato 07 Agosto 2021.

In 20 anni al Barça Messi ha guadagnato 800 milioni. Ora se ne va (ma solo per soldi)”I Messi sono distrutti” scrive la stampa catalana. La verità è che solo Leo poteva “salvare” il club che l’ha fatto ricco (e a cui peraltro ha regalato trionfi in serie). A Parigi però arriverà un altro contratto super…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA