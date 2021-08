LIVE Olimpiadi, ritmica: Farfalle in finale, la Baldassarri in gara nell’all around

LIVE Olimpiadi, ritmica: Farfalle in finale, la Baldassarri in gara nell’all aroundLe azzurre hanno chiuso la qualificazione al terzo posto dietro a Bulgaria e Russia. Nel beach volley maschile vince la coppia norvegese Mol/Sorum. Karate: la Semeraro battuta, ma ha altri due incontri per arrivare in semifinale. Nel medagliere la Germania ci sorpassa al settimo […]

La Redazione24

,

sabato 07 Agosto 2021.

LIVE Olimpiadi, ritmica: Farfalle in finale, la Baldassarri in gara nell’all aroundLe azzurre hanno chiuso la qualificazione al terzo posto dietro a Bulgaria e Russia. Nel beach volley maschile vince la coppia norvegese Mol/Sorum. Karate: la Semeraro battuta, ma ha altri due incontri per arrivare in semifinale. Nel medagliere la Germania ci sorpassa al settimo posto

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA