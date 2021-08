Olimpiadi, il programma: il ciclismo spera con Viviani e Consonni alle 9.55

Olimpiadi, il programma: il ciclismo spera con Viviani e Consonni alle 9.55Alle 7 c’è Silvia Semeraro nel karate. La Baldassarri in finale della ritmica all around alle 8.20. Alle 11.45 Conyedo a caccia del bronzo nella lotta. Alle 12.30 le azzurre del sincro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 07 Agosto 2021.

