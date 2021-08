Psg scatenato: accordo con Messi, Parigi l’aspetta

Accordo con Messi: ora Parigi l’aspetta per l’assalto Champions Trattativa lampo e chiusura col fuoriclasse argentino. Laporta spiega l’addio: “Il financial fair play della Liga non ci ha permesso di rinnovare il contratto di Leo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 07 Agosto 2021.

