Suor Andreina Artuso cittadina onoraria di Melissa, la cerimonia il 9 agosto

A renderlo noto è l’Assessore alla Cultura, Maria Pia Masino

Melissa,

sabato 07 Agosto 2021.

L’Amministrazione comunale di Melissa, con delibera di Consiglio n. 48 del 30/12/2020, ha conferito la cittadinanza onoraria a Suor Andreina Artuso per aver svolto servizio disinteressato in campo sociale, culturale ed educativo. Ma chi è in verità Suor Andreina.

Suor Andreina Artuso nasce nel lontano 7 luglio del 1943 lei di animo buono e nobile, decide di dedicare la sua vita al Signore e così nel 1977 arriva a Melissa da Verona con le Sorelle della Misericordia. Forse è proprio la Divina Provvidenza ad indirizzarle in questo borgo, scosceso e silenzioso. Chi si dedica con infaticabile dedizione al prezioso e necessario servizio di infermiera a domicilio, a favore degli ammalati e degli anziani di tutto il paese, chi per le giovani che non frequentano la scuola superiore, aprono una scuola di ricamo e cucito,. Lei invece prende a cuore i tanti ragazzi e giovani che pullulano senza meta tra le viuzze nascoste del paese. Un compito arduo e difficile per la melissa del 1977 ma la sua energia è contagiosa, instancabile l’impegno profuso, la sua presenza è un faro in una notte di tempesta e i giovani del borgo non possono fare almeno di essere catturati dalla sua instancabile determinazione .Con lei Melissa cresce, cambia, vive, si trasforma. Entra in punta di piedi nelle case tradizionalmente chiuse e diffidenti le aprono pian piano le porte. “Come una goccia che scava la roccia”, con costanza e perseveranza diventa essa stessa un membro delle famiglie. Come una madre che accompagna i propri figli nel percorso della vita, sr. Andreina ha contribuito a formare generazioni e generazioni di ragazzi e giovani. Con competenza e professionalità, con sacrificio e spirito di abnegazione, ha inculcato i valori dell’amicizia, del rispetto, della libertà, del dovere, della responsabilità, stimolando quei bambini e fanciulli, a diventare uomini e donne autentici e maturi, colti e capaci di scelte profonde e decisive. Una testimonianza umana e cristiana, nei 15 anni di vita melissese, tanto da diventare guida e modello: questa l’eredità più bella che Sr. Andreina ha lasciato, non soltanto ai presenti, ma a Melissa intera, perché tutte queste cose non hanno tempo e la gente non dimentica, sa apprezzare e ricordare anche dopo tanti anni. Ma soprattutto, ha insegnato a volare alto, a non arrendersi mai. Ha visto partire i suoi giovani così carichi di speranze in cerca di un futuro diverso. Oggi quei giovani, sono ancora qui sparsi per il mondo ma presenti e come allora attivi e pronti a lavorare per il loro paese grazie all’insegnamento di questa donna umile e coraggiosa. E per dimostrare ciò hanno costituito il gruppo “La forza” e si danno appuntamento a Melissa ogni 9 Agosto per ripartire da quella piazza che li ha visti giocare, crescere e diventare grandi. Ma per ricordare il legame indissolubile con la nostra comunità L’ Amministrazione comunale ha conferito la Cittadinanza Onoraria a suor Andreina per aver testimoniato il valore dell’amicizia con Dio, la gioia di amare, la grandezza e la dignità per ogni essere umano.

La cerimonia di conferimento non può che essere il 9 Agosto a Melissa in Piazza del Popolo.

