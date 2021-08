Cirò entra a fare parte nell’ ”Associazione Borghi autentici d’Italia”

Riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali

Oscare Grisolia

Cirò,

domenica 08 Agosto 2021.

In Italia una parte rilevante delle aree interne ha subito gradualmente, dal secondo dopoguerra, un processo di marginalizzazione segnato da calo della popolazione, riduzione dell’occupazione e dell’utilizzo del territorio, offerta locale calante di servizi pubblici e privati, costi sociali per l’intera nazione, quali il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico. E’ Nata nel marzo 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell’ANCI, con l’intento di contribuire a salvaguardare, conservare e rivitalizzare piccoli comuni e comunità. Borghi autentici d’Italia, in sostanza, “sostiene e rappresenta una parte significativa di quell’Italia nascosta, che ogni giorno trova le sue motivazioni per avviare iniziative ed azioni progettuali di sviluppo strategico. E’ un’Italia che punta sulla riscoperta e riqualificazione della propriaidentità; un’identità che si manifesta nelle pieghe originali della sua storia, nelletradizioni dei luoghi, nella loro conformazione morfologica espressa nel paesaggio, nella cultura produttiva artigianale; ossia, in una frase, nel proprio modo di vivere.” In Italia ci sono oltre 5800 Comuni con meno di 5000 abitanti. Sono realtà abitate da comunità vivaci, con profonde radici nel territorio con l’intento di organizzare delle iniziative, quali: festival, mostre, fiere, conferenze e concerti che mettano in risalto il patrimonio artistico e architettonico, quello culturale tradizionale, storico, eno-gastronomico, dialettale, coinvolgendo nelle manifestazioni gli abitanti e le istanze locali, i comuni, le scuole, le associazioni culturali, i poeti e i musicisti locali. L’entrata del Comune di Cirò, nell’Associazione, sarà presentata il 9 agosto prossimo, nella sala consiliare dello stesso Comune alle ore 18,00 dallo stesso Sindaco, Francesco Paletta, e dal presidente dell’Associazione Nazionale, Rosanna Mazzia, anche Sindaco di Roseto Capo Spulico (CS). Per l’occasione sarà presentato il libro “ “Cirò, la città del vino e del Calendario” che sarà illustrato dal prof. Nicodemo Librandi, quale interprete di successo imprenditoriale, autentico e lungimirante, di questo processo che lega lo sviluppo vitivinicolo della nostra terra, alla storia locale, alla cultura, allo sviluppo di un turismo enogastronomico, sempre più legato al territorio e alle sue radici.

