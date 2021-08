Il “Premio Luigi Lilio” il 18 agosto sarà conferito all’astrofisica Sandra Savaglio

Premio nell’ambito della ottava ”Giornata Regionale del Calendario dedicato a Luigi Lilio”

Cirò,

domenica 08 Agosto 2021.

Personaggio che si è particolarmente distinta negli ultimi anni nella promozione e divulgazione dello scienziato cirotano ideatore del calendario gregoriano. Sandra Savaglio, cresciuta a Marano Marchesato, comune del cosentino, è professore di astrofisica all’Università della Calabria. Dopo la laurea e il dottorato in fisica all’Università della Calabria, dal 2001 al 2006, ha lavorato alla Johns Hopkins University di Baltimora come docente ed ha collaborato con lo Space Telescope Science Institute. In questo periodo di intensa attività professionale, nel 2004 è apparsa sulla copertina della rivista americana Time come simbolo della fuga dei cervelli europei negli Stati Uniti. Nel 2006 ha pubblicato insieme a Mario Caligiuri un libro-denuncia sul mondo della ricerca in Italia. Specializzata nello studio delle origini dell’universo, nell’astrofisica delle galassie distanti, dell’arricchimento chimico dell’universo e dei fenomeni esplosivi, vanta oltre 200 pubblicazioni in riviste internazionali, in qualità di autrice o coautrice. Nel 2006, si trasferisce in Germania all’Istituto Max-Planck per la Fisica Extraterrestre, polo europeo di eccellenza nel campo dell’astrofisica, dove rimane fino al 2014, anno in cui riceve la chiamata diretta a Professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisica (Università della Calabria), rinunciando alla carriera all’estero. La sua è stata una scelta molto coraggiosa dettata dall’amore per la sua terra – ha affermato il sindaco Francesco Paletta che le conferirà il premio Lilio. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali: Premio Pitagora (Crotone 2008), Calabria nel Mondo (Roma 2010), Made in Calabria (Roma 2011), Prime donne (Montalcino 2014), Frescobaldi (Milano 2015) e Vittorio de Sica (Roma 2016), Premio simpatia (Reggio Calabria 2016), Semplicemente donna (Castel Fiorentino 2021). Nel 2018, ha pubblicato per Mondadori il suo primo libro di divulgazione scientifica dal titolo “Tutto l’universo per chi ha poco spazio-tempo”, finalista del Premio Galileo (Padova 2019). Oltre all’attività accademica, è fortemente impegnata nella promozione delle donne nella scienza. Dal febbraio 2020 è Assessora di Ricerca Università e Istruzione della Regione Calabria. Dal maggio 2020 fa parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Dunque a Cirò c’è tanta attesa per un evento così importante che resterà nella storia.

