2° “GP Adotek” campionato regionale Moto d’acqua Calabria: Rinviato causa maltempo

La nota dei responsabili della manifestazione

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 09 Agosto 2021.

Dopo le iscrizioni ed il briefing, I piloti sono saliti a bordo delle moto per effettuare le prove libere, ma il

vento è andato via via aumentando a tal punto che i Giudici Federali della FIM (Federazione Italiana

Motonautica) a circa metà delle prove libere, hanno sventolato la bandiera rossa, indicando a tutti i piloti di

rientrare in Porto.

La gara pertanto sarà rinviata a data da destinarsi in attesa di comunicazioni dalla FIM che deve comunicare

una data compatibilmente con le altre tappe del Campionato Regionale e Nazionale.

Il Club ASD SeaDevils, organizzatore della manifestazione ringrazia l’Amministrazione Comunale e la

Capitaneria di Porto per la disponibilità delle aree, ringrazia inoltre la Capitaneria di Porto e la Guardia di

Finanza per la sorveglianza a mare con le motovedette, garantendo la sicurezza dell’uomo in mare.

Ringrazia la FIM per la concessione della gara e l’invio dei propri commissari e del Delegato Regionale Dott.

Domenico Nigro Imperiale.

Ringrazia la AdoTek Green Powers srl e la AdoTek Engineering per aver sponsorizzato la manifestazione ed

aver organizzato la logistica dell’area delimitata sul tratto di spiaggia.

Un ringraziamento particolare va al Presidente nazionale della FIM nella persona dell’Avv. Vincenzo

Iaconianni per averci onorato della propria presenza.

Nella speranza di poter comunicare al più presto la data della prossima gara, si ringrazia tutti i partecipanti.

Il club ASD SEADEVILS

