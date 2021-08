Al via la I^ edizione “Corri Krimisa”, domenica 22 agosto: iscrizioni il giorno della gara

A Cirò Marina domenica 22 Agosto torna la Corsa su strada, ritrovo Stadio Comunale via Punta Alice ore 17:00

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 09 Agosto 2021.

La Ciró Krimisa Runners parte con la sua prima iniziativa ufficiale “Corri Krimisa” in collaborazione con la M.S.P. Italia, Comitato Regione Calabria, una manifestazione inedita per la C.K.R, rappresentata da una gara podistica che si svolgerà lungo tutta la zona di Punta Alice promontorio della costa del mare Ionio, un tempo chiamato KRIMISA piccola città antica della Magna Grecia ,famosa per il suo santuario dedicato ad Apollo Aleo, del quale Tempio sono stati ritrovati reperti storici.

Una manifestazione dove si disputeranno competizioni da 10km, da 2,5km e Giovanili, tutte premiate con coppe e medaglie, una gara aperta a tutti a prescindere dal sesso e dall’età anagrafica, tesserati e non, per la partecipazione basterà la semplice firma liberatoria .

Le iscrizioni si effettueranno in loco, a partire dalle ore 17: 00, nella stessa è compreso:

“kit gara” contenente il pettorale, medaglia di partecipazione, maglietta ricordo e altro, ristori lungo il percorso,

assistenza Tecnica e Medica.

Vi aspettiamo numerosi, per trascorrere insieme una giornata fantastica, all’ insegna dello sport e del sano divertimento con l’auspicio di rappresentare lo Sport, in questo caso la corsa come strumento di aggregazione e integrazione sociale per il nostro territorio.

Lo sport tanto importante per la società, bambini, ragazzi, adulti e anziani una scuola di vita dove si imparano le regole.Tutte le info utili compreso il regolamento completo, si troveranno sulla pagina Facebook Cirò Krimisa Runners.

Buon divertimento e buona corsa a tutti.

