Conclusa con successo la 5^ edizione “Suoni di Strada Strongoli Festival”

Grande entusiasmo e soddisfazione per l’ottima riuscita della quinta edizione del Suoni di Strada Strongoli Festival

La Redazione

Strongoli,

lunedì 09 Agosto 2021.

Realizzato, tra tante difficoltà e in condizioni di assoluta sicurezza, grazie alla caparbietà e al coraggio dell’Associazione Strongoli ControVento ed alla collaborazione con la OttoPiù Street Band.

L’evento fortemente voluto dai cittadini di Strongoli e dall’Amministrazione Comunale che lo ha patrocinato, si è svolto domenica 8 agosto 2021, a partire dalle ore 17.00 con concerti, animazioni, performance, improvvisazioni e altri spettacoli, sulla spiaggia e lungo le strade della cittadina ionica.

Il Festival, anche quest’anno con la responsabilità organizzativa di Stefania Leotta ela direzione artistica di Ciro D’Alò, leader della OttoPiù Street Band, ha offerto come ogni anno una buona dose di puro divertimento.

Il pezzo forte è stato, come per ogni edizione, il pomeriggio in spiaggia animato dalla OttoPiù Street Band di Strongoli e dalla EUROBAND di Altamura, che tra fragore, sorprese, improvvisazioni e stordimenti, hanno fatto divertire e coinvolto i bagnanti in scoppiettanti e divertenti balletti.

La sera, sfilata delle band sul lungomare cittadino che hanno accompagnato i tanti spettatori ad ammirare i sorprendenti giochi di fuoco del gruppo Cip&Ciop Spettacoli&Animazione e poi l’esibizione musicale del duo “Le Storie” con la voce incantevole di Anna Rizzo e il tocco originale di Ottavio Riolo alla tastiera.

Il finale, come di consueto, si è svolto in Piazza Magna Graecia dove, in attesa delle band, la compagnia Cip&Ciop Spettacoli&Animazione ha allietato grandi e piccini con i suoi giochi di bolle buffi e divertenti. Al termine le esibizioni esilaranti delle due magnifiche street band: Ottopiù ed Euro Band, in uno scenario di festa tradizionale di paese. “Una sfida molto impegnativa e coraggiosa, quest’anno, a causa delle restrizioni per la pandemia, ma allo stesso tempo tanta voglia di ripresa e di divertimento genuino” ha commentato il responsabile organizzativo Stefania Leotta: “Il Suoni di Strada Strongoli Festival è l’evento che tutti aspettano ogni anno, perché riesce a stupire, entusiasmare e coinvolgere tutti”.

Un festival sempre molto apprezzato dai cittadini e dai numerosi turisti e spettatori, sia grandi che piccini che ogni anno aspettano con trepidante attesa le tante soprese del Suoni di Strada Strongoli Festival.

Successo più che meritato per un gruppo di persone che in maniera volontaria mettono a disposizione il proprio tempo libero a beneficio del territorio e della sua promozione e valorizzazione.



















