Coronavirus: 257 casi attivi nel crotonese. 92 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 9 agosto

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

lunedì 09 Agosto 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1014912 (+1.649).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 72255 (+92) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 216 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10327 (10181 guariti, 146 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 941 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 907 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23018 (22438 guariti, 580 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 257 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 250 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6679 (6577 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1030 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 998 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23316 (22971 guariti, 345 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 110 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 106 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5608 (5516 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica 18 nuovi positivi di cui due migranti. Sottratto un positivo noto perchè doppio a causa di un errore della data di nascita. Due positivi di sabato spostati e inseriti nel setting fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che:”Oggi vengono aggiunti 24 casi a domicilio fuori regione, di cui 1 nuovo, 22 precedentemente attribuiti in Regione e 1 dimesso di ieri a domicilio.”

Bollettino

