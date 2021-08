Il giorno di Dzeko: l’agente e la Roma al lavoro, entro domani all’Inter?

lunedì 09 Agosto 2021.

Il giorno di Dzeko: l’agente e la Roma al lavoro, entro domani all’Inter?Tiago Pinto è a trigoria, Edin a casa sua in Croazia in attesa di novità per tornare in Italia, forse direttamente a Milano: l’accordo è in via di definizione

