La prof.ssa Orsola Siciliani Premiata dall’Accademia dei Bronzi di Catanzaro

lunedì 09 Agosto 2021.

Con la lirica “L’addio ” la professoressa Orsola Siciliani di Cirò Marina ha ricevuto un’artistica medaglia in occasione della prima edizione del Premio Internazionale di Poesia ‘Dante Alighieri’ promossa dalla Nuova Accademia dei Bronzi di Catanzaro nel settimo centenario della morte del sommo Poeta.

Si è conclusa infatti a Botricello nella Chiesa Parrocchiale SS. Immacolata e San Michele, gentilmente concessa dal parroco don Rosario Morrone, la cerimonia di premiazione dei vincitori nella mattinata del 9 agosto.

In un’atmosfera che la lettura delle poesie e l’esecuzione di brani musicali hanno reso magica, i musicisti Luigi Cimino, Mario Capellupo e Raffaele Provenzano hanno omaggiato Dante Alighieri e i poeti premiati.

Vincenzo Ursini, presidente dell’Associazione e della Giuria, ringraziando gli altri componenti : don Titta Scalise, Mario Donato Cosco e Mauro Rechichi ha espresso grande soddisfazione per la qualità delle opere e per la valenza della poesia quale mezzo di comunicazione e condivisione di stati d’animo e ha raccolto in una Antologia dal titolo ‘Buongiorno Dante’ le poesie più significative partecipanti a questa 1a edizione del Premio,

precisando che sono pervenute circa 1060 liriche da parte di centinaia di poeti italiani e stranieri.

La Siciliani, che ha ottenuto altri riconoscimenti. nell’ambito di concorsi di poesia, aggiunge un ulteriore elemento al suo percorso artistico, dimostrando la capacità di mettersi gioco e crescere seguendo la sua sensibilità.

