L’antico borgo di Cirò si colora con tante piantine fiorite

Diciamolo con i fiori” che incastonati nella storia del borgo, da antiche voci, da sguardi contenti, ne potenziano la sua grande bellezza

LaRedazione

Cirò,

lunedì 09 Agosto 2021.

L’antico borgo si colora da tante piantine fiorite che sono state inserite lungo il corso principale che va da porta Mavilia fino al palazzo dei musei, grazie ai volontari dell’associazione “Giovanni Paolo II” coadiuvati dalla vice sindaco Giovanna Stasi. Un’arcobaleno di colori lungo la strada ai piedi dell’antico maniero, che armonizza la piazza principale di una colorata primavera. L´intento è di invitare gli abitanti di contribuire anche loro, a rendere più bello e vivibile il paese, valorizzare, ravvivare, colorare e ingentilire l´immagine dello stesso tramite l´abbellimento con piante e fioriere di balconi, finestre, davanzali o di qualunque particolare abitativo visibile dall´esterno quali portici, ringhiere ed angoli caratteristici, come era stato fatto di recente da altre associazioni. E’ importante curare l’immagine del paese anche da parte di tutti i cittadini in termini di un ritorno in senso turistico, del bello ha detto la vice sindaco Giovanna Stasi. Anche se questa è stata una iniziativa partita dalla vice sindaco, la stessa si auspica che toccherà anche tutti i cittadini dove qualsiasi iniziativa aiuterà a promuovere i valori ambientali e turistici del nostro paese come pure potrà favorire l´avvio di un percorso virtuoso nel quale i cittadini avranno l´opportunità non solo di dimostrare le loro capacità e abilità nel curare piante e fiori ma anche di imparare ad averne rispetto, soprattutto nei spazi verdi urbani. Infatti saranno gli anziani e volontari che si occuperanno di curare le piante che abbelliranno il borgo in attesa della giornata dei Borghi autentici d’Italia prevista per il 9 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA