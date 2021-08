“Raccontiamo la storia della mia citta”, gli studenti dell’Istituto Casopero di Cirò Marina in visita alla Lega Navale

I ragazzi delle classi prime e seconde sez. A-B-C-D della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Casopero” accolti dal presidente delle Lega Navale, Pasquale Martire

Cirò Marina,

lunedì 09 Agosto 2021.

Tramite il progetto PON dal titolo: “Raccontiamo la storia della mia citta”, nella mattinata del 14 luglio 2021, gli studenti sono stati accolti nello splendido scenario dell’area portuale, nei locali della Lega Navale sezione di Cirò Marina, dal Presidente Sig. Pasquale Martire.

Il Presidente ha illustrato ai ragazzi le iniziative e le attività proposte dalla Lega Navale Italiana per diffondere, soprattutto fra i giovani studenti, l’amore per il mare, la conoscenza dei problemi marittimi e la protezione dell’ambiente marino, incentivando, allo stesso tempo, l’interesse per gli sport e il diporto nautico quale forma di sana utilizzazione del tempo libero.

Ha poi spiegato la struttura del Porto destinato alla pesca e al diporto. Il Porto è composto da due darsene e da un bacino di espansione, da un molo foraneo principale, da un molo di sottoflutto, una banchina nord ed una banchina sud. Nella darsena n. 2 sono stati installati due pontili galleggianti per le imbarcazioni da diporto. Fa parte del porto un ampio spazio dove, oltre a passeggiare in sicurezza, si può assistere a manifestazioni musicali, curiosare fra bancarelle variopinte e godere degli spettacoli organizzati nella stagione estiva. Lo spirito innovativo del progetto conduceva a concludere i lavori con contenuti che riguardassero il mare in quanto viviamo in una delle più belle realtà marittime della costa ionica e anche quest’anno a Cirò Marina è stato conferito il prestigioso riconoscimento della bandiera blu.

Il Presidente ha poi distribuito ai ragazzi dei gadget che hanno gradito molto. Tutti i rappresentanti della Scuola hanno espresso un ringraziamento sentito al Presidente Pasquale Martire per il servizio e l’attenzione costante verso il nostro territorio e il nostro mare. I ragazzi hanno salutato con un grazie di cuore e una foto ricordo.

