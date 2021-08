Check up Juve: centrocampo da inventare, Morata e CR7 già in forma

Check up Juve: centrocampo da inventare, Morata e CR7 già in formaLo 0-3 col Barça più pesante nella sostanza che nella forma. In difesa bene De Ligt e De Sciglio. Servono Locatelli e Pjanic, mentre McKennie va convertito in mezzala pura continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 10 Agosto 2021.

