Cirò Marina, Ombrelloni e sdraio abusivi su spiagge libere: scatta il sequestro rimozione

E’ quanto afferma nella nota il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

martedì 10 Agosto 2021.

Cari concittadini e gentili ospiti, tanti tra residenti e turisti lamentono l’occupazione della spiaggia libera durante la notte con ombrelloni, sdraio e simili.

Tale abitudine, porta ad appropriarsi indebitamente di porzioni di spiaggia libera, quale bene pubblico ad uso appunto di tutti.

Pur considerando che molti, magari in assoluta buona fede, disconoscano la non liceità di tale pratica, la stessa non può essere tollerata oltre.

Pertanto in data odierna è stata emessa la seguente informativa/diffida.

Si invitano tutti i cittadini residenti e turisti al rispetto delle regole!

