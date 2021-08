Inter-Dzeko: per liberarlo la Roma aspetta il sostituto, intanto Edin si allena…

Inter-Dzeko: per liberarlo la Roma aspetta il sostituto, intanto Edin si allena…L’attaccante giallorosso è in attesa che venga formalizzato il suo trasferimento in nerazzurro. Ma a Mourinho serve un attaccante… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Agosto 2021.

Inter-Dzeko: per liberarlo la Roma aspetta il sostituto, intanto Edin si allena…L’attaccante giallorosso è in attesa che venga formalizzato il suo trasferimento in nerazzurro. Ma a Mourinho serve un attaccante…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA