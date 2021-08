Inter, i tifosi non ci stanno: imbrattato il murales a San Siro dedicato a Lukaku

La Redazione24

,

martedì 10 Agosto 2021.

Inter, i tifosi non ci stanno: imbrattato il murales a San Siro dedicato a LukakuIl mondo nerazzurro grida per la partenza di Big Rom in direzione Londra. I fan nerazzurri non hanno perso tempo nel voler rovinare il ricordo dell’attaccante belga. E la Curva Nord prende posizione contro l’attaccante

