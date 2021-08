Messi, dalla Francia: è fatta con il Psg. Leo in volo per Parigi, oggi firma e visite

Messi, dalla Francia: è fatta con il Psg. Leo in volo per Parigi, oggi firma e visiteL’Equipe: trovata l’intesa. Nel primo pomeriggio l’atterraggio a Parigi, poi visite e firma. Domani conferenza stampa al Parco dei Principi? La moglie sui social: “Pronti per una nuova avventura”. E il Barcellona lo ‘cancella’ dal Camp Nou continua a […]

La Redazione24

,

martedì 10 Agosto 2021.

